Luis Suárez először szólalt meg azóta, hogy felröppentek a Grémiótól való távozásáról szóló pletykák. A játékos egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy fizikálisan már nem érzi magát olyan állapotban, mint korábban.



Az uruguayi elismerte, anno ő kért kétéves szerződést a vezetőségtől, mert akkoriban fizikálisan erősnek érezte magát.

„Őszintének kell lennem, magammal és a testemmel szemben is. El kell mondanom a Grémiónak, hogy jövőre nem fogom tudni megadni számukra azt, amit várnának tőlem. Túl nagy lesz a terhelés.”



„Nagyon sok utazás vár a csapatra, főleg, ha kvalifikáljuk magunkat a Copa Libertadores küzdelmeire, ami a klub célja.”

„Beszéltem erről a klubbal, megértették a mondanivalómat, amit ezúton szeretnék nekik megköszönni.”

Egy esetleges visszavonulással kapcsolatban a játékos elmondta, hogy a fizikai visszaesése egy krónikus sérülésnek köszönhető, illetve a brazil futball intenzitásának.

„Felajánlották, hogy hagyjam abba egy vagy másfél hónapra a focit, de én egy hónapig nem tudok leállni. Ha elkötelezem magam, akkor megígérem, hogy játszom és edzek. Ha nem, akkor úgy érzem, hazudok a klubnak.”



„Őszintének kell lennünk egymáshoz. 15 napja nem játszottam, és nagyon jól esett. Nem tudom, hogy folytatom-e. Csökkentenem kell a terhelést, ez biztos.”

Suárez az Inter Miami érdeklődéséről is beszélt.

"A Gremio jóváhagyta, hogy a 2023-as idény végén elhagyjam a klubot. Így mindkét fél engedett egy kicsit, kölcsönös a megállapodás."

„A klub kapcsolatba lépett a Grémióval, akik azt válaszolták, hogy szerződésem van a velük, ezért jelenleg nincs lehetőség a klubváltásra. Velem sosem beszéltek a Miami-tól.” – tette hozzá a csatár, aki nem zárta ki, hogy jövőre az MLS-ben kössön ki.

