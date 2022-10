Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Club Nacional számára hamarosan véget érnek a bajnoki küzdelmek, így Luis Suárez már a téli átigazolási szezon előtt elhagyja majd a csapatot.

A 35 éves csatár most arról beszélt, jelenleg az MLS tűnik számára a legesélyesebb úticélnak.

„Igen, ez a legvalószínűbb! De nem akarok most erre gondolni, még élvezni akarom, hogy itt vagyok a Nacionalnál.” – mondta el a Marcának.

Suárezért kérők is vannak az Egyesült Államokból, a hírek szerint a Los Angeles FC és a Seattle Sounders a legaktívabbak.

