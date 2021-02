Lőw Zsolt, aki a 23. Magyar Aranylabda-díj legjobb magyar edző kategóriját nyerte meg, Londonból online jelentkezett be a díjátadó eseményre.

Az Újpest és a magyar válogatott korábbi labdarúgója jelenleg Thomas Tuchel szakmai stábját erősíti másodedzőként a Chelsea csapatánál.

Lőw Zsolt felidézte a Bajnokok Ligája tavalyi sorozatát, ahol a PSG-vel a döntőig meneteltek:

"Köszönöm szépen, hogy figyelemmel kíséritek a pályafutásomat és köszönöm a szavazó kollégának, hogy rám szavaztak. A Bajnokok Ligája egy nagyon nagy dolog volt nekem is. Az én életemben is egy mérföldkő volt és rengeteg szeretet kaptam a magyar emberektől, magyar szurkolóktól, magyar szakemberektől. Talán ez fontosabb is annál, mint hogy az ember megnyeri-e a Bajnokok Ligája döntőt vagy nem."





Fotó: Jean Catuffe/Getty Images

A Chelsea csapatához történő szerződéskor egy nagyon gyors döntést kellett hozniuk.

"Most történt egy változás az én életemben is. A párizsi munkám véget ért. Egy kommandós jelleggel bedobtak ide minket Londonba. Pár nap alatt kellett eldönteni, hogy vállaljuk-e ezt a hatalmas kihívást. Nyilvánvalóan rengeteg lehetőség és potenciál van ebben, de azért megvan ennek a feladatnak a nehézsége."

"Azért vállaltuk be ezt a kihívást mert egy szenzációs klubról van szó."

Lőw elmondta, hogy Párizsban az okozott nehézséget, hogy a világsztároknál elérjék, hogy csapatként gondolkozzanak. Úgy érzi, hogy a Chelsea esetében könnyebb lesz egy csapatot formálni.

Lőw egy érdekes történetet is megosztott Véber Gyurival kapcsolatban, aki az esemény vendége volt a helyszínen.

"Otthon ereklyeként őrzöm a cipődet, amit tőled kaptam, de fociztam is benne, mert azt mondtam, ha csak fele annyi tudás van a cipődben, mint a lábadban akkor belőlem is nagy játékos lesz. A te régi cipődben edzettem az utánpótlásban és a legbüszkébb gyerek voltam."

Borítókép: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images