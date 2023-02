Egybehangzó francia sajtóértesülések szerint a PSG-nél fontolgatják Christophe Galtier menesztését, ha a mutatott játék nem javul.



A hírek arról szólnak, hogy a francia klub kapcsolatban áll többek között Thomas Tuchellel és José Mourinhóval is, akiket lehetséges utódként tartanak számon.

Ehhez a társasághoz csatlakozik most Steven Gerrard is, aki a Scottish Daily Express Sport szerint szintén a párizsiak kiszemeltje.

Gerrard jelenleg munkanélküli, mivel a szezon elején menesztették az Aston Villától.

