A SportoweFakty WP portálnak adott interjújában a lengyel válogatott korábbi edzője hangsúlyozta, hogy a Barcelona támadójának továbbra sincs riválisa, ha a csatár pozíciójáról van szó.

„Még mindig egy olyan játékosról beszélünk, aki nagyon nagyszerű futballtudással rendelkezik” – jelentette ki Nawałka.

Az elmúlt hónapokban Robert Lewandowskit rengeteg kritika érte. A lengyel válogatott csapatkapitánya nem azt a formát mutatja, amit a szurkolók megszoktak tőle, amikor a Bayern Münchenben játszott.

Lewandowskit azonban határozottan megvédte Adam Nawałka. Úgy véli, hogy a Barcelona játékosa még mindig a világ egyik legjobb csatára. A SportoweFakty portálnak adott interjújában a WP az idő múlásával magyarázta a lengyel válogatott csapatkapitányának kissé gyengébb teljesítményét.

„Minden olyan spekuláció, amely Robert képességeit lejáratja, számomra abszolút nem állja meg a helyét. Még mindig egy olyan játékosról beszélünk, aki nagyon nagyszerű futballtudással rendelkezik, de tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a korban Robert motorikus képességei nem fognak javulni. A teljesítménye egy kicsit más szinten van, de dinamikailag még mindig nagyon jónak tűnik” - tette hozzá a lengyel válogatott korábbi edzője.

Nawałka hangsúlyozta, hogy korábban Lewandowskinak átmenetileg problémái voltak az eredményességgel és a rendszeres gólszerzéssel. Hozzátette azonban, hogy a lengyel válogatott csapatkapitánya biztosan nem veszítette el egyik napról a másikra ezeket a képességeit, és még mindig a világ egyik legjobb csatára.

„Robert pályafutásában van egy természetes változás, ami minden játékost érint. Nem is olyan régen Robert több védőt is bevállalt, képes volt több tucat métert futni előttük és gólt lőni. A tartalékai, ami a fizikumát illeti, már nem ugyanazok, mint néhány évvel ezelőtt. Ezzel meg kell barátkoznunk. Most az a kérdés, hogy a szurkolók és a szakemberek megértsék ezt a tényt” – magyarázta.

