Robert Lewandowskit, a Bayer München támadóját még a Bundesliga rajtja előtt kérdezték meg, hogy véleménye szerint ki az öt legjobb csatár jelenleg.

"Ez nem egy egyszerű kérdés. Ha klasszikus középcsatárokról beszélünk, akkor Karim Benzemát, Timo Wernert, Luis Suárezt, Sergio Aguerót és Kylian Mbappét választanám." - vélekedett Lewandowski.

Robert Lewandowski:

Matches: 591 - Goals: 412 - Assists: 122



Luis Suarez:

Matches: 612 - Goals: 406 - Assists: 231



If both were at their absolute prime, who would you pick? pic.twitter.com/B4aIwMLgHU