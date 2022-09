Mára már a világ egyik legjobb csatáraként tartják számon a lengyel Robert Lewandowskit, nem volt azonban ez mindig így. Nem gondolnánk, milyen kis dolgok választották el attól, hogy a Blackburn, vagy a Zaragoza játékosa legyen.

Lewandowski 2010-ben szerződött a Lech Poznantól a Dortmundhoz, ahol Jürgen Klopp keze alatt elkezdett felfelé ívelni pályafutása.

Közvetlenül az átigazolása előtt azonban közel állt ahhoz, hogy a Blackburn-höz igazoljon. A lengyel már Angliába készült, hogy megegyezzen a végső simításokról az angolokkal, amikor kitört az izlandi Eyjafjallajökull vulkán. Emiatt korlátozták a légi forgalmat Európában, így Lewa nem tudott elutazni és az átigazolása meghiúsult.

„Megváltozott-e emiatt az életem? Kétségtelen, ha találkoztam volna a Blackburnnel, valószínűleg oda igazolok.” – mondta korábban a lengyel.

Még az angol incidens előtt az akkor elsőosztályú Zaragoza is megkereste a támadót, akiért 4 millió eurót adtak volna. Végül ez is meghiúsult, de elmondhatjuk, valószínűleg ez a 4 millió lett volna a valaha volt legjobban elköltött 4 milliójuk.

A Volcanic eruption in 2010 stopped Lewandowski from signing for Blackburn Rovers. pic.twitter.com/NIn4D7biye