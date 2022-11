A Barcelona támadója, Robert Lewandowski nemrég egy interjúban kifejtette, álomszerű lenne Messivel együtt játszani.

A 34 éves lengyel támadó egy évvel azután került Barcelonába, miután Messit a klub elengedte a PSG-hez. Így tehát együtt nem volt lehetőségük focizni, de Lewa nagyon reméli, hogy egyszer eljön ez az idő.

„Messi egészen fantasztikusan találja meg a csatárokat a pályán. Mindig csodás velük a kapcsolata. Tudja, hogy hová kell passzolnia a tizenhatoson belül, hogy gólhelyzetet teremtsen. Ebben a világ legjobbja!”

„Nem tudom, mi folyik a klub és közte, de csatárként egy álom lenne együtt játszani vele.”

Egy ideje egyre többször téma az argentin visszatérése a katalánokhoz, ám nemrég épp Laporta fejezte ki aggodalmait a klub pénzügyeivel kapcsolatban, ez pedig Messi ügyére is kihathat.

Lewandowski: “Playing with Messi would be a dream.” pic.twitter.com/cDgMTPrr5n