Hiába a pénzügyi és elszámolási nehézségek, úgy látszik, mégis érkezhet játékos a Barcelonához a télen.

A hírt a Marca osztotta meg, miszerint Sofyan Amrabat, a Fiorentina játékosa kölcsönben csatlakozhat Xaviék legénységéhez.

A marokkói válogatottal remeklő középpályás a hírek szerint kölcsönben érkezhet a szezon végéig, továbbá vételi opciója is lehet a katalánoknak.

Amrabatért a hírek szerint az Atlético és a Liverpool is érdeklődött, de ő elkötelezett a Barcelona iránt.

Egyedül az a kérdés, hogy milyen könyvelési varázslattal kell előrukkolniuk Laportáéknak, hogy a játékos regisztrációját engedélyezze a La Liga, ugyanis ezzel jelenleg még a szerződéshosszabbítások esetében is gondok vannak.

