Joan Laporta nagyon szeretné, ha Messi visszatérhetne Barcelonába, de nem titkolja, gazdaságilag futhatnak még problémákba.

Eléggé kiköltekezett a Barcelona a nyáron, ennek ellenére Xavi továbbra sem elégedett a kerettel, újabb erősítéseket szeretne januárban.

A Barcelona elnöke, Joan Laporta nyitott lenne erre, de hangsúlyozta, a BL-kiesés bonyolítja a helyzetet.

„Gondolkodunk a keret fejlesztésén, de nem lesz könnyű erős játékosokat találni, főleg januárban.”

„Problémáink lesznek a Financial Fair Play-el, mivel már nem szerepelünk a Bajnokok Ligájában.”

Gondok ide vagy oda, Laporta ismét Leo Messi visszatérését emlegette.

„Messi tudja, hogy az otthona Barcelonában van. De nem akarok erről többet mondani, ő jelenleg a PSG játékosa.”

„Csak annyit tennék hozzá, hogy ő a Barcelona történetének legjobbja!”

Messi szerződése a szezon végén lejár Párizsban, egyelőre pedig nem döntött a hosszabbításról. A katalánok mellett az amerikai Inter Miami is üldözi a 35 éves támadót.

