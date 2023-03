Sok mindent hallani korunk egyik legnagyobb tehetségének, Kylian Mbappénak a jövőjéről.



Hónapról hónapra előkerülnek a pletykák, hogy távozna, miközben nagyon úgy fest, a PSG köré tervezi építeni a csapatot.

A lehetséges klubváltásról most megszólalt a Chelsea korábbi játékosa, az egykori francia válogatott Florent Malouda is.

„Nagyon szeretném a Chelsea-ben látni Mbappét, úgy gondolom, a klub rámehet olyan topjátékosokra, mint ő. Amint láthatjuk, a Chelsea elköltött hatalmas összegeket más játékosokra is, így miért ne tehetnék ezt meg az ő esetében?”



„A Chelsea elcsábíthatná-e Mbappét? Bármi lehetséges! Egy ilyen átigazolás rengeteg előkészítést igényel, nem csak odaállítasz és leteszed a pénzt. A játékosok érzékenyek ezekre a dolgokra és nagyon sokat tudnak a futball működéséről. A klubnak kapcsolatokat kell építenie és ha ez sikerül, igenis megszerezhetők olyan játékosok, mint Mbappé.”

