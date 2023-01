Megbízható forrásokra hivatkozva a Tribuna számolt be róla, hogy közel a megegyezés a Barcelona és az Inter közt, ami Memphis Depay és Joaquin Correa cseréjét illeti.

A holland játékosnak nem sikerült megtalálnia a góllövőcipőjét Barcelonában, a vb-n azonban láthattuk, hogy képes még topszinten teljesíteni.

A 28 éves Correa stílusa nagyon hasonló Memphiséhez, így nem lenne szükséges nagy taktikai változtatásokat eszközölni, hogy Xavi beillessze a Barca játékába.

21 meccsen 3 gólt és 3 asszisztot szerzett az Internél idén úgy, hogy Simeone jellemzően csereként számított rá.

A játékosok részéről még szükséges egy végső ámen az üzlethez, ezen a téren pedig még lehet probléma, ugyanis Depay számára az a prioritás, hogy Spanyolországban maradjon.

Barcelona and Inter Milan are very close to reaching an agreement in principle for a swap deal between Memphis Depay and Joaquin Correa.



Transfer will only go ahead of Memphis gives the green light on the move.



