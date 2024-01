Az 1999-es születésű Ferran Jutgláról bizonyára kedves emlékei vannak a katalánoknak, ugyanis azon a pár meccsen, amit a Barcelonánál játszott, remek teljesítményt nyújtott.



A fiatal szélső azonban úgy döntött, elhagyja a klubot, és a belga Brugge csapatához igazol, a több játékperc reményében.

Be is jött a terve, ugyanis azóta is fontos láncszeme a csapatának, és megkapja azt a bizalmat, amit a katalánoknál valószínűleg sosem.

„Követtem az utamat, egyáltalán nem bánom, hogy elhagytam a Barcelonát.”



„A Brugge a legjobb klub Belgiumban, ami nagy fegyvertény, de az nyilvánvaló, hogy itt mások az igények és az elvárások, mint egy Barcelonánál.” – mondta el a játékos a Marca podcastjében.

Csapatában idén 16 bajnokin három gólt szerzett, illetve hat Konferencia-liga találkozón is pályára lépett, a nemzetközi porondon viszont nem tudott betalálni.

Fotó: Jan De Meuleneir / Photo News via Getty Images