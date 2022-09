Hiába a maratoni tárgyalássorozat, végül a Barcelona egy huszárvágással elvette a Chelsea álmait Koundéval kapcsolatban és elhappolták a védőt az angolok orra elől.

Most a játékos is megszólalt, hogy mi állt a hirtelen pálfordulás hátterében.

„Egy hatalmas klubhoz érkeztem, ahol egy folyamatosan bővülő projekt részese lehetek!”



„Része akartam lenni ennek az új hullámnak, ami visszajuttatja majd a Barcát oda, ahová való. Beszélgettem mindkét edzővel a döntés előtt. Xavival főleg a futballról beszéltünk, úgy éreztem, valóban ismeri a játékomat és a tulajdonságaimat.”



„Beszéltem Tuchellel is, éreztem, hogy ő is nagyon szeretné, hogy csatlakozzak hozzájuk, de egyszerűen Xavi meggyőzőbb volt számomra.”

Koundé végül 50+10 millió euróért csatlakozott a Barcelonához.

Jules Koundé: "I spoke to Tuchel, who gave me a speech and explained his project to me... I felt he wanted to convince me to join Chelsea. But I simply preferred Xavi's speech when he called me and explained his project." pic.twitter.com/WlqESWrY1c