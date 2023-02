Gyakorlatilag hivatalosnak mondható, hogy a franciákkal a vb-n is jó teljesítményt nyújtó Marcus Thuram elhagyja a Mönchengladbach csapatát a nyáron.



A hírt a klub sportigazgatója, Virkus Roland is elismerte.

A 25 éves támadó szerződése lejár a nyáron a klubbal, és döntése értelmében nem hosszabbítja meg. Szabadon igazolhatóként saját hatáskörében dönthet majd, melyik klubhoz ír alá.

„El kell fogadnunk, hogy vannak nálunk nagyobb klubok, ahová Marcus igazolhat. Az azonban nem jó helyzet, hogy ingyen távozik tőlünk egy ilyen kaliberű játékos.” – ismerte be a sportigazgató.

A játékosért a Chelsea élénken érdeklődött már korábban is, de az Inter-Arsenal-Liverpool-Atlético kvartett is becsatlakozhat a licitháborúba.

