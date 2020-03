Az év rúgásával ütötte ki ellenfelét az afrikai focista.

Emmanuel Adebayor februárban szerződött a dél-amerikai Club Olimpiához. A togói válogatott támadó először játszott kezdőként új csapatában, amely hazai pályán 2-1-re legyőzte ellenfelét, az argentin Defensa y Justiciát a Libertadores-kupa csoportkörében.

A bemutatkozása azonban nem sikerült valami fényesen, ugyanis a találkozó 72. percében, 1–0-s hazai vezetésnél Adebayor talppal fejbe találta Enzo Coaccit, a vendégek 21 esztendős labdarúgóját, amiért egyből kiállították a togói játékost.

Adebayor azzal védekezett, hogy csak a labdát akarta eltalálni, de a bíró szerint nagyon gondatlanul járt el.

A focista később Twitteren bocsánatot kért ellenfelétől a "Jackie Chan kihívás" miatt, és azt írta, örül, hogy a játékos jobban van.

SEA, tough game today! What a great team spirit, and what a win boys @elclubolimpia. Sad to leave the pitch early on a Jackie Chan challenge. It was never my intention to hurt my opponent, And I am glad he is okay #GodFirst #teamSEA #25 #SEAAsuncion #Lifesgood pic.twitter.com/TqruWfqtKm