A két nagy esélyes, a Libertadores Kupa-címvédő Flamengo, illetve a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid kiemeltként csak a jövő keddi és szerdai elődöntőben lép pályára a tornán, amelyet 2013 és 2014 után harmadszor rendeznek az észak-afrikai országban.

A jogelőd klub világkupát is beleszámítva az eddigi 60 kiírásból 35-ször európai, 25-ször dél-amerikai diadal született. Az elmúlt években viszont nyomasztó az európai résztvevők fölénye: az előző kilenc kiírást egyaránt a BL-győztes nyerte, ahogy az elmúlt 15 alkalomból 14-szer.

Az elmúlt másfél évtized egyetlen dél-amerikai győztese egy brazil együttes, a Corinthians volt. Ezt a bravúrt ismételheti meg a Flamengo a hét diadalával csúcstartó királyi gárdával szemben. A brazil klub eddigi két fináléjából egyet nyert meg: 1981-ben 3-0-ra felülmúlta a Liverpoolt, amelytől 2019-ben hosszabbításban kapott ki.

A hét találkozót a tangeri Ibn Batuta Stadionban és a rabati Moulay Abdellah Herceg Stadionban játsszák.

A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klub világkupát, amelyen kizárólag Európa és Dél-Amerika legjobb együttese csapott össze. A klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának győztese, valamint a házigazda szerepel. Mivel az afrikai BL-t tavaly éppen a marokkói Wydad Casablanca nyerte, ezért a házigazda jogán ezúttal nem hazai csapat indul, hanem az afrikai BL-döntőben vesztes egyiptomi al-Ahli.

A megváltozott rendszer ellenére továbbra is kizárólag Dél-Amerikából és Európából került ki a győztes, olyan is csak ötször - 2010-ben, 2013-ban, 2016-ban, 2018-ban és 2021-ben - fordult elő a kongói Mazembe, a marokkói Raja Casablanca, a japán Kashima Antlers, az egyesült arab emírségekbeli al-Ain és a mexikói UANL révén, hogy más kontinenst képviselő csapat került fináléba.

A nemzetközi szövetség korábbi bejelentése szerint ebben formában ez lesz az utolsó klubvilágbajnokság, ugyanis 2025-től az a cél, hogy a klub-vb a válogatottak világbajnokságához hasonlóan egy hónapos legyen. A lebonyolításról később döntenek ugyan, de néhány csapatnak hat-hét meccset is kell majd játszania a tornán. Egyelőre nem konkretizált a kvalifikációs rendszer sem, Európát viszont akár 12 csapat is képviselhetné.

The city of Tangier, Morocco is ready to host the FIFA Club World Cup



J'aime Tanger. pic.twitter.com/fVihegGNZj