Kézenfekvő megoldást választana a Barcelona a gazdasági hiányuk csökkentésére, ez pedig a jelenleg is kölcsönben szereplő játékosaik értékesítése.



Első körben a klub két védőjük ügyének végére tenne pontot.

Clement Lenglet a Tottenham csapatában szerepel jelenleg, mivel Araujo berobbanásával nem jutott neki sok lehetőség. Angliában stabil teljesítményt nyújt, ezért a legfrissebb infók szerint a londoniak megpróbálnák kivásárolni a franciát, erre a célra pedig 14 millió eurót ajánlanának fel.

A másik név Samuel Umtiti. Esetében egy éve még hiú reménynek tűnt, hogy a katalánok valaha is pénzt látnak belőle, azonban a Lecce-i kölcsönjátéka mindent megváltoztatott. A ballábas francia visszanyerte önbizalmát és fontos eleme az olasz csapatnak, így akár meg is vásárolnák őt.

