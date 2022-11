Minden jel arra utal, hogy legkésőbb a nyáron, de akár még előbb is elválik a Manchester United és Cristiano Ronaldo útja.

A The Telegraph információi szerint a vörösöknek már arra is van elképzelése, hogy kit hoznának a 37 éves portugál helyére.

Az egyik név az a Benjamin Sesko, aki a Red Bull Salzburgnál Haalandhoz hasonlóan domináns szerepet alakított ki.

Mellette a Juventus támadója, a 22 éves Dusan Vlahovic is a kívánságlistán szerepel.

Egyikőjük sem tűnik olcsó megoldásnak, viszont ha bejönnek, bármelyikük képes lehet éveken keresztül megoldani a Manchester United csatárgondjait.

