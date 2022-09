Hét fordulót követően az Arsenal vezeti a Premier League-t. Arteta a téli átigazolási időszakban tovább erősítené keretét, ehhez pedig az olasz ligában szenvedő Juventusból csemegézne.

A Calciomercatoweb szerint az ágyúsok elhoznák Torinóból Dusan Vlahovicot és Fabio Mirettit. A két fiatal minőségi erősítést jelentene Arteta számára, pénzügyileg viszont megterhelő lenne nekik.

A lap szerint a két játékos összesen körülbelül 115 millió euróba fájna az Arsenalnak, az pedig kétséges, hogy rendelkezésükre áll-e egy ekkora összeg.

Vlahovic januárban csatlakozott a Juvéhoz, Miretti pedig a fiataloktól érkezett. Előbbi 22, utóbbi pedig csupán 19 éves.

