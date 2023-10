Rangadókkal telitömött vasárnapot követhetünk végig futballfronton, ugyanis a legendás Fradi-Újpest mellett Angliában és Olaszországban is nagy múltú összecsapásokat rendeznek.

18:31 - Erling Haaland duplájával és Foden góljával nagyon simán, 3-0-ra verte a Manchester City a United-et az Old Traffordon. Győzelmével a City zárkózott az élbolyhoz, ten Hag csapata pedig távolabb került a nemzetközi kupaindulást érő helyektől.

17:25 - A Paks 3-1-re nyert a sereghajtó, vendég Kisvárda ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának vasárnapi játéknapján, s ezzel az élre ugrott a tabellán.

17:10 - Így vonulnak az újpesti ultrák a Fradi elleni városi rangadót megelőzően:

17:08 - A Manchester City Erling Haaland büntetőjével megszerezte a vezetést a városi rivális United ellen.

17:00 - A Liverpool Szoboszlai két gólpasszának segítségével nyert 3-0-ra a Nottingham ellen. Az Everton idegenben verte a West Ham-et, míg a Brighton egy döntetlenre volt jó a Fulham ellen. Az Aston Villa fontos pontokat gyűjtött be a Luton legyőzésével.

15:55 - A Betis hazai pályán verte az Osasuna csapatát a spanyol bajnokságban. A 2-1-es találkozón a hazaiak Willian José és Isco révén találtak be, míg a vendégek részéről Garcia válaszolt. Ezzel a sikerrel a Betis ideiglenesen a hetedik helyig kapaszkodott fel, és pontegyenlőséggel áll az EK-résztvevő helyen tanyázó Bilbaóval.

15:40 - Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára a Liverpool Nottingham elleni meccsén, a 35. percben pedig egy gólpasszal vétette észre magát. Ez a Liverpool második gólja volt, Darwin Nunez volt a gólszerző.

