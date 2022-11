Rendhagyó módon idén télen, a bajnokságok szünetében kerül megrendezésre a labdarúgó-világbajnokság.

A katari világversenyen azonban sok játékos nem teheti tiszteletét, ők addig edzésekkel igyekeznek frissen tartani magukat a tavaszi bajnokiidényre.

A Manchester Unitednél úgy gondolkodnak, hogy erre az időszakra praktikus lenne barátságos meccseket szervezni, így a játékosok nem esnek ki a ritmusból.

Korábban már bejelentették, hogy decemberben megmérkőznek a Cádizzal, most pedig arról értesült a The Athletic, hogy a Real Betis ellen is pályára lépnek.

A Cádiz ellen december 7-én, a Betis ellen pedig 10-én lépnek pályára a vörös ördögök, mindkét találkozót Spanyolországban rendezik majd.

Az angolok szerint ezzel nem elégszik meg Ten Hag, így a közeljövőben további barátságos meccsek bejelentése várható.

