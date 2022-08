Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 9-én:

10:37: Timo Werner a Red Bull Lipcse játékosa! A német válogatott csatár az éj leple alatt aláírta szerződését korábbi csapatával. A Chelsea 20 milliót, plusz bónuszokat kap a játékosért.

Chelsea and RB Leipzig have signed the contracts for Timo Werner deal. All completed during the night for €20m guaranteed fee plus add-ons, full agreement was reached during the weekend. #RBLeipzig



Werner will undergo medical tests later today. pic.twitter.com/uNpKob3PeD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022

10:34: Adrien Rabiot közvetlen megbeszéleseket folytat a Manchester Uniteddel. A játékost a Juventus eladná, így ha meg tudnak egyezni, nem lesz akadálya az átigazolásnak.

Manchester United are in direct contact with Adrien Rabiot and his mother Veronique to negotiate on the personal terms - no issue with Juventus as they want to sell Rabiot this summer. #MUFC



Erik ten Hag, also involved in the direct discussions with the French player. pic.twitter.com/2WODaBzq9H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022

8:35: Ha valakihez még nem jutott volna el a hír, a Wolverhampton tegnap este bejelentette Goncalo Guedes érkezését. A portugál szélsőért 30 millió eurót fizettek a Valenciának.

Read the full story on our newest addition!

— Wolves (@Wolves) August 8, 2022

8:31: A Valencia érdeklődik Nico (Barcelona) és Bryan Gil (Tottenham) iránt is. A két játékosért az egyeztetések hamarosan megkezdődnek, Gilért pedig a Real Sociedaddal is versenybe kell szállni a denevéreknek.

8:24: A Juventus szeretné minél hamarabb lezárni Filip Kostic leigazolását. A Frankfurt játékosát illetően a megegyezés nagyon közel, már csak az utolsó simítások vannak hátra. A rivális West Ham teljesen kiszállt a versenyből.

Juventus are prepared to complete Filip Kostic deal very soon. Final details are being discussed with Eintracht, it's matter of add-ons to reach full agreement on the fee and then Kostic will fly to Turin. #Juventus



West Ham deal, off - it's only Juventus for Kostic. pic.twitter.com/LGkCMUkOfV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022

8:21: Az éjjel hivatalossá vált, hogy a MU korábbi kapusa, Sergio Romero a Boca Juniorsnál folytatja. Ingyen érkezik a csapathoz, szerződése egy évre szól.

