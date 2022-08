Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 2-án:

10:53: Nagy az érdeklődés Angelino, a Lipcse balhátvédje iránt. A játékost több Premier League klub mellett a Barcelona és a Hoffenheim is figyeli, utóbbiak pont a Red Bullhoz távozó Raum helyére nézték ki.

News #Angelino: Brighton is interested! Could become very interesting if #Cucurella will sign at #CFC. Would be a great replacement. West Ham follows his situation as well. Hoffenheim hopes for a big scoop via loan. @philipphinze24 @SkySportDE ????????