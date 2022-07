Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 19-én:

13:49: Az angolok elsődleges célja, hogy időt nyerjenek.

13:42: A Manchester City kölcsönadta Zack Steffent a Middlesbrough csapatának. A 29-szeres amerikai válogatott kapus a szezon végéig marad új csapatában.

We can confirm that @zacksteffen_ has joined Middlesbrough on loan for the 2022/23 season.



Wishing you all the best, Zack — Manchester City (@ManCity) July 19, 2022

12:47: Kétségkívül izgalmas igazolásnak tűnik, van azonban egy akadály, aminek még el kell hárulnia.

12:22: Hivatalos: Fábio Silva aláírta új, egyéves szerződését a Wolverhamptonnal, majd a farkasok egyből tovább is adták egy kölcsön keretében az Anderlechtnek. A szezont tehát Belgiumban kezdi majd meg a tehetséges portugál.

Official and confirmed. Wolves now announce that Fábio Silva has signed a new one-year contract and then completed a season-long loan move to Anderlecht. #transfers



Fábio has already signed with the Belgian club, paperworks completed. pic.twitter.com/iBjXsCLYqQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022

12:19: Az Ajax és a Red Bull Lipcse álláspontjai közeledtek Brian Brobbey ügyében. A személyes feltételekről már korábban megegyeztek a felek.

Ajax and RB Leipzig are closing on final details for Brian Brobbey deal, then it will be completed and sealed on permanent transfer. Contacts in progress. #Ajax



Personal terms, agreed since weeks - he will follow Bassey and Conceição as new Ajax signing. pic.twitter.com/C1xSORS2uo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022

11:41 : A Manchester United jól járt a leigazolásával a vezetőedző szerint.

11:35: Megtörtént a hivatalos kapcsolatfelvétel a Manchester City részéről Marc Cucurella ügyében. A balhátvéd Zincsenko helyére érkezne, Guardiola személyes kérésére.

11:30: HIVATALOS: A Tottenham leigazolta a Middlesbrough játékosát, Djed Spence-t. A 21 éves hátvéd 12,5 millió fontért vált klubbot, az infók szerint a szerződés kifejezetten hosszútávú.

Official, confirmed. Tottenham sign Djed Spence on permanent deal from Middlesbrough for £12.5m fee plus add-ons, long term contract has been signed. #THFC



Spence, sixth signing of the summer for Fabio Paratici and Antonio Conte. pic.twitter.com/UD6IyRF3B6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022

9:42: Az Arsenal ezekben a pillanatokban készíti elő Oleksandr Zincsenko szerződését. A játékost bejegyzik orvosi vizsgálatra is. Az átigazolás díja 30 millió font körül lesz. A City Marc Cucurellát nézte ki a játékos helyére.

Arsenal are already preparing official contracts and then schedule medical tests for Oleksandr Zinchenko. Deal in place for £30m fee with Man City - player accepted as he's happy to work again with Arteta. #AFC



Man City, prepared to push on Cucurella in the coming days. pic.twitter.com/4ySogcGKgG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022

9:03: Matthijs de Ligt a Bayern München játékosának tekinthető. A szerződést aláírták, ha átmegy az orvosin, egyből utazik a csapat edzőtáborába az Egyesült Államokba.

Matthijs de Ligt, new Bayern player. All contracts have been signed between clubs and player side - medical will be completed in the morning after fist part already done. #FCBayern



Matthijs will fly to the United States to join the team. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022

8:42: Takefusa Kubo gyakorlatilag a Real Sociedad játékosának tekinthető. A japán támadó játékjogainak 50%-áért a Real Madrid 6,5 millió eurót kap, a szerződés 2027-ig szól. Hivatalos bejelentés hamarosan.

Takefusa Kubo will complete medical tests in the next hours as new Real Sociedad player. Real Madrid receive €6.5m fee for 50% of the rights, as expected. #transfers



Contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/otWnyy6jJs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022

8:39 : A Tottenham sportigazgatója a mai napot Olaszországban tölti, ugyanis két játékosukat is oda akarják elpasszolni. Bryan Gilt a Sampdoriához, Tangangát pedig a Milanhoz adnák kölcsönbe. Emellett érdeklődnek Nicoló Zaniolo iránt, így a sportigazgató a Roma képviselőivel szintén találkozik majd.

Tottenham director Fabio Paratici is in Milano, Japhet Tanganga is one of potential players expected to leave with AC Milan keen on signing him on loan. Talks on. #ACMilan



Paratici will be in direct talks with many clubs this week about the outgoings. #THFC pic.twitter.com/e8VOd1vU9J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022

8:33: Moussa Wagué, a Barcelona jobbhátvédje ismét kölcsönbe távozik, ezúttal a horvát HNK Goricához. A játékos egy súlyos sérülést követően majdnem két év kihagyás után játszhat majd újra profi mérkőzést.

8:30: Joao Pedro, a Cagliari játékosa a mai napon Törökországba repül, hogy elvégezzék rajta az orvosi vizsgálatokat, majd belentik, mint a Fenerbahce játékosát.

8:24: Tegnap este mindenben egyezségre jutott egymással az OM és a Granada, így a spanyolok kolumbiai csatára, Luis Suárez Marseille-be költözik.

Official. Olympique Marseille have signed Colombian striker Luis Suárez from Granada, agreement in place. #OM



“The player has been authorized to go to Marseille to undergo medical tests within the next few hours”, club statement reports. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022

