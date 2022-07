Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 27-én:

17:22: Hivatalos: A PSG bejelentette, hogy leigazolták Nordi Mukielét a Lipcsétől. A francia jobbhátvéd 5 éves szerződést kötött a párizsiakkal.

16:25: Hivatalos: A Bayern München 20+8,5 millió euróért megvásárolta a Rennes mindössze 17 éves támadóját, Mathys Telt. Ő lehet Lewandowski utódja a bajoroknál?

Official, confirmed. FC Bayern have completed the signing of Mathys Tel from Stade Rennais for €20m fixed fee, €8.5m in add-ons. #FCBayern



Contract valid until June 2027 for the talented boy born in 2005. pic.twitter.com/9Fnx6eVvuz