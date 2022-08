Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 23-án:

14:04: Újabb név a Manchester United kalapjában. Ezúttal Saint-Maximinnel, a Newcastle 25 éves szélsőjével boronálták össze a vörösöket.

14:01: Ruud van Nistelrooy, a PSV edzője tisztázta, hogy Cody Gakpo nagyrabecsült játékos náluk és szeretnék megtartani. Kiemelte, hiába a MU érdeklődése, a játékos ugyanazzal a morállal dolgozott tovább.

PSV manager van Nistelrooy on Man Utd and Cody Gakpo: “There are lot of rumours since long time, it’s clear we’d love to keep Gakpo here at PSV”. @RikElfrink #MUFC



“He never changed his attitude in training after the rumours, that’s so good for a young player”, added. pic.twitter.com/rCTjtWwRps — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2022

13:58: Átesett az orvosin Emerson Palmieri a West Ham csapatánál. A védő órákon belül aláírja szerződését a kalapácsosokkal.

12:06: A Barcelona képviselői továbbra is tárgyalásban állnak a Chelseavel és a Juventussal. Depay és Aubameyang ügye a napokban megoldódhat.

Important hours ahead for Aubameyang and Depay deals. #FCB



▫️ Barça want €30m for Aubameyang, talks in progress with Chelsea - personal terms agreed;



▫️ Depay ready to terminate Barça contract, but waiting for Juve to decide as Arkadiusz Milik is the other option. pic.twitter.com/oV11dTHb28 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2022

11:20: A Daily Mail szerint a Fulham komolyan érdeklődik Laywin Kurzawa iránt. A játékos kegyvesztetté vált a PSG-nél, akik minél előbb megválnának tőle.

10:53: Bruno Fernandes sejtelmes nyilatkozata Ronaldo jövőjéről

8:53: Ma ismét asztalhoz ül a Fulham és a Roma Justin Kluivert klubváltásával kapcsolatban.

Fulham and AS Roma have new round of talks today to discuss Justin Kluivert deal. Full agreement on personal terms, Kluivert only wants Fulham - up to the clubs, now confident. #FulhamFC



AS Roma want loan with mandatory buy clause to get it done. pic.twitter.com/Mghk7BL8T3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2022

7:30: Cody Gakpo várja a MU ajánlatát. A játékos kész elfogadni azt, amint hivatalosan is felkeresik a PSV-t az átigazolással kapcsolatban. A lépés jelenleg az Anthony-ügy kimenetelétől függ.

7:24: Samuel Umtiti a Leccéhez kerülhet, jelenleg a részletek tisztázása zajlik. A francia teljes fizetését a Barcelona állja majd, viszont a pályáralépések arányában különböző bónuszokat fizet majd a Lecce.

Samuel Umtiti deal. Lecce are now working on add-ons details with Barcelona, as Spanish club will cover 100% of guaranteed salary but will receive add-ons based on Umtiti's appearances. #FCB



Umtiti's expected to fly to Lecce on Wednesday, as @DiMarzio reports. pic.twitter.com/HhvLz81tqy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022

7:22: Eric Bailly a Marseillehez kerül kölcsönben, a megegyezés teljes. A játékos ma repül a franciákhoz, hogy véglegesítsék a transzfert.

Olympique Marseille are set to sign Eric Bailly! Closing on agreement on personal terms too, after deal agreed with Manchester United on loan with buy clause mandatory if OM will be in UCL next season #OM



If final details are resolved, Bailly will fly to Marseille tomorrow. pic.twitter.com/HPZZwxMhmA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022

