08:50: A Chelsea megállapodott Cesare Casadei-jel a személyi feltételekben. A játékossal várhatóan hatéves szerződést írak majd alá. Ezzel olyan csapatok csúsztak le az üzletről, mint a Nice vagy a Sassuolo.

Cesare Casadei has agreed personal terms with Chelsea on six year deal. Decision made, he’s not joining Nice or Sassuolo as Chelsea are closing on deal to sign Inter’s 2003 born talent #CFC



Next official bid will be the right one to complete the deal for €15m plus add-ons.