14:04: Hivatalossá vált, hogy Antony 95 millió eurós garantált díjért és 5 millió eurós kiegészítőkért csatlakozik a Manchester Unitedhez. A játékos szerződése 2027-ig szól plusz egy éves opcióval.



Official and confirmed. Antony joins Manchester United on permanent deal for €95m guaranteed fee plus €5m in add-ons, as expected. ???????????? #MUFC



Contract until June 2027 with option until June 2028.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/vfNGvu80GG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

13:01: Nicolo Schira szerint a Chelsea komolyan gondolja Pierre-Emerick Aubameyang leigazolását, és 25 millió euróra emeli a Barcelonának tett ajánlatát .

11:20: Az El Chiringuito szerint Frenkie de Jong megismételte a Barcelona igazgatóinak, hogy a Camp Nouban szeretne maradni, és a fizetését sem csökkenti.

10:14: A Real Madrid befejezte Iker Bravo szerződtetését. A 17 éves játékos a Bayer Leverkusentől érkezett és Raul keze alatt fog pallérozódni a Castillában, de a Real Madrid reméli, hogy végül bekerül az első csapatba.



09:32: Cristian Romero hivatalosan is aláírta az új, öt évre szóló szerződését a Tottenhammel, ezzel a kölcsönadása véglegessé vált.

Cristian Romero has officially signed new five-year Tottenham contract valid until June 2027 — as loan move made permanent. #THFC



Atalanta will receive €50m total fee. pic.twitter.com/S2XtimomtX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

08:30: Antony túl van a kötelező orvosi vizsgálaton, és várhatóan kedden bemutatják a Manchester Unitednél.

Antony has successfully completed his medical and will be unveiled as new Man Utd player on Tuesday. #MUFC



Martin Dubravka, set to undergo medical tests in the next 24h to complete his move. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

08:00: Kedden újabb fontos találkozót tervez Pierre Aubameyang a Chelsea-vel és a Barcelonával, akik a megállapodás felépítéséről tárgyalnak. A felek közt mindig nincs teljes egyetértés. A játékos még mindig arra vár, hogy a klubok megállapodjanak a díjáról.

New important meeting scheduled on Tuesday for Pierre Aubameyang with Chelsea and Barcelona discussing on the structure of the deal. Still no full agreement but parties at work. #CFC



Auba still waiting for clubs to agree on the fee — deal up to the two clubs now. pic.twitter.com/fYtdr2zyHN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

