Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 30-án:

08:30: Antony túl van a kötelező orvosi vizsgálaton, és várhatóan kedden bemutatják a Manchester Unitednél.

Antony has successfully completed his medical and will be unveiled as new Man Utd player on Tuesday. #MUFC Martin Dubravka, set to undergo medical tests in the next 24h to complete his move.

08:00: Kedden újabb fontos találkozót tervez Pierre Aubameyang a Chelsea-vel és a Barcelonával, akik a megállapodás felépítéséről tárgyalnak. A felek közt mindig nincs teljes egyetértés. A játékos még mindig arra vár, hogy a klubok megállapodjanak a díjáról.

New important meeting scheduled on Tuesday for Pierre Aubameyang with Chelsea and Barcelona discussing on the structure of the deal. Still no full agreement but parties at work. #CFC



Auba still waiting for clubs to agree on the fee — deal up to the two clubs now. pic.twitter.com/fYtdr2zyHN