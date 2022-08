Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 9-én:

8:35: Ha valakihez még nem jutott volna el a hír, a Wolverhampton tegnap este bejelentette Goncalo Guedes érkezését. A portugál szélsőért 30 millió eurót fizettek a Valenciának.

8:31: A Valencia érdeklődik Nico (Barcelona) és Bryan Gil (Tottenham) iránt is. A két játékosért az egyeztetések hamarosan megkezdődnek, Gilért pedig a Real Sociedaddal is versenybe kell szállni a denevéreknek.

8:24: A Juventus szeretné minél hamarabb lezárni Filip Kostic leigazolását. A Frankfurt játékosát illetően a megegyezés nagyon közel, már csak az utolsó simítások vannak hátra. A rivális West Ham teljesen kiszállt a versenyből.

Juventus are prepared to complete Filip Kostic deal very soon. Final details are being discussed with Eintracht, it's matter of add-ons to reach full agreement on the fee and then Kostic will fly to Turin. #Juventus



West Ham deal, off - it's only Juventus for Kostic. pic.twitter.com/LGkCMUkOfV