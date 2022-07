Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 19-én:

8:33: Moussa Wagué, a Barcelona jobbhátvédje ismét kölcsönbe távozik, ezúttal a horvát HNK Goricához. A játékos egy súlyos sérülést követően majdnem két év kihagyás után játszhat majd újra profi mérkőzést.

8:30: Joao Pedro, a Cagliari játékosa a mai napon Törökországba repül, hogy elvégezzék rajta az orvosi vizsgálatokat, majd belentik, mint a Fenerbahce játékosát.

8:24: Tegnap este mindenben egyezségre jutott egymással az OM és a Granada, így a spanyolok kolumbiai csatára, Luis Suárez Marseille-be költözik.

Official. Olympique Marseille have signed Colombian striker Luis Suárez from Granada, agreement in place. #OM



“The player has been authorized to go to Marseille to undergo medical tests within the next few hours”, club statement reports.