Profi labdarúgó-pályafutásának 37. idényét kezdi meg Miura Kazujosi, minden idők legidősebb profi futballistája, aki 55. születésnapjához közeledve a japán negyedosztályban szereplő Suzuka Point Getters együtteséhez került kölcsönbe a másodosztályú Yokohama FC-től.

A jokohamai csapat az előző idényben esett ki az élvonalból, Miurát pedig ezután adták kölcsön a szuzukai egyesületnek, ahol a vezetőedző Miura testvére, Jaszutosi. A Suzuka Miura pályafutásának 15. klubja lesz.



A "Kazu királynak" becézett futballista 1986-ban a brazil Santosban kezdte pályafutását profiként, majd több brazil és japán együttesben is megfordult. Európában az olasz Genoában, majd két zágrábi csapatban, a Croatiában és a Dinamóban játszott, de légióskodott Sydneyben is. A japán válogatottban 89 meccsen jutott szóhoz, és 55 gólt szerzett 1990 és 2000 között.



A csatár tavaly azt nyilatkozta, nem hiszi, hogy valaha is abbahagyja a labdarúgást.

Miura a japán élvonal legidősebb gólszerzője, valamint a válogatott történetének második legeredményesebb futballistája.

Borítókép: Etsuo Hara/Getty Images