Vicenzo Italiano 2021 nyara óta dolgozik Firenzében. Az olasz tréner idén már irányította egy döntőben az együttesét, az olasz kupát végül az Inter emelhette magasba. Az ott szerzett tapasztalatokat most szeretné kamatoztatni.



„A kulcs az, hogy végig összpontosítsunk. Szeretnénk tiszta lélekkel játszani, és a legjobb teljesítményt nyújtani.” – jegyezte meg a 45 éves szakember.



Italiano a várható felállás kapcsán nem akart jóslatokba bocsátkozni, még gondolkodási időt kért. A két csatár, Luka Jovics és Arthur Cabral csapatbéli szerepét és munkamorálját dicsérte, opcióként felmerülhet majd, hogy egyszerre játszatja őket.



A büntetőpárbajra külön készültek a firenzeiek, az edzéseken a kapusokat leszámítva mindenki végzett el tizenegyeseket, mert lehetségesnek tartják, hogy így dőljön el a párharc.



David Moyes 2019 decemberének végén ült le a West Ham kispadjára, tavaly az Európa Liga elődöntőjéig meneteltek, ahol a későbbi győztes Eintracht Frankfurt ejtette ki őket. A rutinos mester szerint valamit jól csinál, ha ilyen sokáig edzősködik.



Moyes szerint nem árt, ha van B- vagy C-terv, de legfontosabb az, hogy „felkészülj és azokat a dolgokat tedd meg, amelyek elsősorban ebbe a pozícióba juttattak”. Kiemelte, hogy veretlenül jutottak el a döntőig, reméli, hogy az elmúlt két évben nyújtott teljesítményüket tovább folytatják szerdán este.

