Kedd este tovább íródott a Chelsea rémálma, ugyanis a Real Madrid ismételten átgyalogolt rajtuk, ezzel simán kiejtve őket a BL-ből.



A kékek egyelőre nem találják a megoldást a problémáikra, ez pedig könnyen odáig fajulhat, hogy a nyáron újabb jelentős összegeket költenek el.

A BILD információi szerint a Chelsea kapusposzton is erősítene, ehhez pedig a Dortmund portását, Gregor Kobelt nézték ki.

A 25 éves hálóőr jó teljesítményt nyújt a németeknél, így akár egy remek igazolás is válhat belőle.

