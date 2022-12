Igazi csoda, amit Marokkó az idei világbajnokságon letett és tesz az asztalra. A csoportkörből való továbbjutásukra sem sokan tettünk volna, mára viszont már az elődöntőt várhatják.

Természetes, hogy a sikercsapat játékosaira ilyenkor megnő a kereslet, Yassine Bonót is sztárcsapat csábítja, most pedig a 22 éves Azzedine Ounahiért is elkezdődni látszik a hajsza.

Az Angers fiataljáért a Barcelona jelentkezett be, akiknek még mindig egy kifejezetten olcsó opciót jelentene a játékos.

Ounahinak 2026-ig van szerződése jelenlegi klubjánál, azonban a nyáron már majdnem klubot váltott, akkoriban a Sevilla környékezte meg.

A fiatal középpályás értéke a mértékadó Transfermarkt szerint csupán 3,5 millió euró, ám ez novemberi adat, így ez a vb-t követően akár meg is tízszereződhet.

Luis Enrique: “I was pleasantly surprised by number eight (Azzedine Ounahi). My God, where is this boy from?”

pic.twitter.com/lUkfR6JFYT