Kádár Zoltánt meglepte, hogy ő lett a svájci labdarúgásban nagy hagyományokkal rendelkező Grasshoppers vezetőedzője, és nagyon bízik abban, hogy nem csak rövid ideig irányíthatja a jelenleg másodosztályú gárdát.

Az 53 éves székely szakember - aki 24 éve él Svájcban - az M1 aktuális csatornának azt mondta, amíg másodedzőként naponta hat-hét órát töltött a klub bázisán, addig vezetőedzőként már 10-12 órát.



"Nagyon váratlanul jött a kinevezés, mert a járvány miatt hét hétig edzést sem tartottunk, a játékosok egyéni program alapján készültek otthon. Amikor megszűnt végre ez az időszak, rá három napra azt mondták nekem a klubvezetők, hogy az előző vezetőedző szerződését nem hosszabbítják meg, és én veszem át a csapat irányítását.



Nagy meglepetés volt, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is, annak ellenére, hogy most a B-ligában játszunk, mert a Grasshopperst külföldön is sokan ismerik" - nyilatkozta Kádár Zoltán, akinek június végéig érvényes a szerződése.



A Grasshoppers a harmadik helyen áll a másodosztály tabelláján, az élvonalba az első helyezett jut fel, míg a második osztályozót játszhat. A bajnokságból 13 forduló van hátra, a folytatással kapcsolatban pénteken döntenek az első és másodosztályú klubok képviselői.



Kádár Zoltán kiemelte, jelen helyzetben a bajnokság folytatására készülnek, valamint arra, hogy kiharcolják a feljutást. A zürichi egyesületnél a közelmúltban tulajdonosváltás történt, és a 90 százalékos tulajdonrészt immár egy kínai cég birtokolja.



"Szerintem az új tulajdonosok, mielőtt meghozták volna a tulajdonrész-vásárlással kapcsolatos végső döntésüket, már tárgyalhattak néhány edzővel.



Tisztában vagyok azzal, hogy az egyedüli lehetőség számomra és a mostani edzői stáb számára az, hogy feljussunk az élvonalba és a hátralévő 13 meccsen olyan focit mutassunk, hogy a jövőnkről döntő vezetők rádöbbenjenek, ez a stáb megérdemel egy esélyt" - közölte.



A játékosként román válogatott Kádár Zoltán 1996-ban igazolt Svájcba, ahol még tíz évet töltött a pályán, mielőtt felhagyott volna az aktív játékkal. Azt követően edzőként tevékenykedett, első önálló megbízatását a zürichi klubtól kapta: a szakember két héttel ezelőtt vette át a svájci élvonalban 27-szeres aranyérmes gárda szakmai munkájának irányítását.

Borítókép: facebook/Grasshopper Club Zürich