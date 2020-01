Négy és fél évre, 2024 nyaráig kötelezte el magát a Benfica labdarúgócsapatához Julian Weigl.

Az ötszörös német válogatott középpályás távozását az elmúlt év utolsó napján jelentette be eddigi egyesülete, a Borussia Dortmund.



A 24 éves futballista németországi szerződése másfél év múlva járt volna le, de "az érdemeire való tekintettel", illetve 20 millió euró ellenében elengedték.



Az átigazolás véglegesítéséről a Benfica számolt be a honlapján, egyben kitért arra, hogy 100 millió eurós kivásárlási záradék is belekerült a szerződésbe.



Weigl 2015-ben az 1860 Münchentől érkezett Dortmundba. Azóta a Borussia színeiben 171 mérkőzésen lépett pályára. A német válogatottban 2017 márciusa óta nem játszott.

Borítókép: Pool/Bongarts/Getty Images