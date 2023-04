A nyár egyik legforróbb sztorija lesz Jude Bellingham esetleges klubváltása.



A 19 éves szupertehetségért fél Európa sorban áll, az pedig már most borítékolható, hogy csak a legmélyebb zsebű csapatok számára lesz esély arra, hogy megszerezzék.

A német Bild azonban nemrég arról számolt be, hogy nem kizárólag a pénz lesz a döntő az átigazolásnál, van ugyanis egy fontos szempont, ami alapján Bellingham szeretne klubot választani.

A hírek szerint a játékos számára az anyagiaknál sokkal fontosabb, hogy olyan klubot találjon, amely nagy múlttal, jó hírnévvel és tradicionális értékekkel rendelkezik.

Ennek értelmében a 19 éves középpályásnál szóba sem jöhet a Manchester City, a Chelsea vagy PSG csapata. Nekik hiába telne a játékosra, letehetnek a leigazolásáról.

| NEW: #mufc target Jude Bellingham has ruled out joining Man City, PSG and Chelsea. He values clubs with “passion, honour and reputation” over just money. [ @BILD ] pic.twitter.com/8CMN2bwiKd

A kalapban van még a Real Madrid is, a fehérek pedig valószínűleg ajánlatot is tesznek majd a játékosért.

Szintén megfelelt volna a kritériumoknak a Liverpool is, de a legfrissebb hírek szerint az anyagiak miatt ők visszalépnek a játékos szerződtetésétől.

Liverpool have cooled their interest in Jude Bellingham — as reported by UK media tonight. No bid as Liverpool will no longer work on this deal at current conditions.



Package worth more than £130m now considered too expensive.#LFC will sign 2/3 midfielders in any case. pic.twitter.com/Ek7DvSevlx