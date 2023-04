Jota hétvégén betalált a Leeds ellen, előtte viszont 2022 áprilisa óta gólképtelen volt.



A sérüléssel is bajlódó szélső számára nehéz időszak volt ez, illetve új játékosok is érkeztek a támadóharmadba Nunez és Gakpo személyében.

Jota most elárulta, Cristiano Ronaldo szavai voltak azok, amik átlendítették a holtponton.

„A góllövés olyan, mint a ketchupos üveg. Ha az első csepp kijön, nincs megállás!” – mondta Jotának CR.

JOTA:



"Cristiano Ronaldo said that goals are like ketchup for him." pic.twitter.com/pECHh4Djuc