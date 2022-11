Egyes pletykák szerint Jorginho nyáron lejáró szerződése remek alkalmat ad a Barcelonának arra, hogy ingyen szerződtesse a BL-győztes játékost.

A lapok arról is cikkeztek, hogy az ügynök és a klub már kapcsolatba is léptek egymással, ezt azonban a Relevónak nyilatkozó Joao Santos cáfolta.

„Soha nem találkoztam Mateu Alemanyval, a Barcelona igazgatójával. A mi prioritásunk a Chelseavel történő szerződéshosszabbítás.”



„Az egyetlen klub, akikkel az elmúlt hetekben beszéltem, az a Chelsea!”

