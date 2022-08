A Chelsea és a Liverpool korábbi középpályása nem számol a Real Madriddal, ha a 2022/23-as Bajnoko Ligája győztesét kell megtippelnie.

Az angol a BT Sportnak beszélt erről: „Úgy gondolom, a győztes a PSG, Manchester City, Liverpool és a Bayern München közül kerül ki.”



"Úgy érzem, ennek a négy csapatnak van a legnagyobb esélye, hogy elhódítsák a BL-t.”



„El kell ismerni a Real Madridot, szinte mindenki világklasszis a klubnál. De gondolj bele, nagyon sok mindennek kell jól elsülnie, hogy ismét nyerjenek.”



„Itt van például Courtois. Élete meccseit játszotta tavaly. Vajon újra tudja hozni azt a formát?”

Joe Cole thinks four clubs are more likely to win the Champions League than holders Real Madrid pic.twitter.com/DUfWSzPqLU