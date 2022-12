A korábbi Manchester United és Atlético Madrid sztár hisz benne, hogy Félix szintet léphet, ha klubot vált.

Forlán úgy véli, hasonló az esete, mint Coutinhónak, akivel az Interben játszott együtt. Szerinte Félix klubváltása hasonló hatást váltana ki, mint amikor a brazil a Liverpoolhoz szerződött.

„Joao Félix egy remek játékos, fiatal és nagyon jó teljesítményre képes. Sok pénzt fizettek érte Madridban, de egyelőre nem hozza az elvártakat. Vannak hírek, miszerint távozhat, és szerintem ezzel egy újabb szintre léphetne. Hiszek benne, hisz sokszor megtörtént már hasonló, nézzük csak Coutinho Liverpoolba igazolását.”

Félix a 2022-23-as szezonban mindössze két gólt és három gólpasszt ért el. Legnagyobb kérői közt szerepel a Manchester United is, ahol Forlán is megfordult karrierje során. Talán pont ezzel akarja elérni azt, hogy az angol bajnokság felé terelődjön a portugál támadó útja?

Manchester United should honestly break the Bank for João Félix and Give him Number 7. #Portugal #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ur9NT5NxD3