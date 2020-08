Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya úgy véli: Manuel Neuer, a Bayern München kapusa logikus választás lenne az Év játékosa-díjra.

"Semmi bajom Robert Lewandowskival, szuperklasszis csatár - mondta a Kicker című lapnak a szakember. - De számomra Manuel Neuer az év játékosa. Hihetetlen, amilyen teljesítményt a lisszaboni Bajnokok Ligája-tornán is nyújtott!"



Löw szerint a válogatott első számú kapusának és csapatkapitányának óriási szerepe volt abban, hogy a Bayern megnyerte a BL-t.

