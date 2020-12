Befejezi szereplését a magyar női labdarúgó-válogatottban Jakabfi Zsanett, a német VfL Wolfsburg csatára.

"2007-ben nagy álmom válhatott valóra, hisz először ölthettem magamra a magyar címeres mezt" - nyilatkozta a magyar szövetség honlapjának a 30 éves játékos.



"Büszkeséggel tölt el, hogy labdarúgóként 13 éven keresztül képviselhettem Magyarországot. Most hosszú évek után szeretnék elbúcsúzni. Nem volt egyszerű döntés ez számomra, de úgy érzem, eljött az idő.



Szeretnék minden edzőmnek és játékostáramnak köszönetet mondani az elmúlt időszak emlékeiért. A csapatnak ezután is szurkolója maradok, minden jót kívánok a lányoknak! Hajrá, magyarok!" - tette hozzá.



Az egyetlen Bajnokok Ligája-győztes magyar futballista 62 mérkőzésen lépett pályára címeres mezben, és ezeken 31 gólt szerzett.



Jakabfi Zsanett Somogyváron, majd 14 éves korától az MTK Hungária FC-ben játszott. Öt szezon alatt több mint száz gólt lőtt, és magyar bajnok lett, majd 2009-ben Wolfsburgba igazolt. Csapatával hatszor nyerte meg a német bajnokságot, és hatszoros kupagyőztesnek mondhatja magát.



A Bajnokok Ligájában kétszer ért fel a csúcsra klubjával, az előző kiírásban is döntőt vívott, és az idén kilencedszer választották meg az év magyar női labdarúgójának.

Borítókép: valogatott.mlsz.hu