Jakabfi Zsanett női labdarúgócsapata, a VfL Wolsburg mindkét, Chelsea elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőjét Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban játssza.

A német klub honlapjának keddi beszámolója szerint minderre a koronavírus miatt elrendelt szigorú beutazási szabályok miatt van szükség.



A párharc első mérkőzést jövő szerdán 17 órától, a visszavágót egy héttel később 14 órától rendezik az Újpest stadionjában.



A Wolfsburg kétszeres BL-győztes együttese a norvég LSK Kvinner elleni nyolcaddöntő visszavágóját is Magyarországon, a Gyirmót otthonában vívta.



A női BL küzdelmei mellett az elmúlt hetekben hat európai kupameccsnek volt, vagy lesz a házigazdája a Puskás Aréna: a Leipzig-Liverpool és a Borussia Mönchengladbach-Manchester City BL-nyolcaddöntő mindkét összecsapása mellett itt rendezték a Wolfsberger-Tottenham Hotspur Európa-liga találkozót is, továbbá csütörtökön itt kerül sor a Molde-Granada El-nyolcaddöntő visszavágójára is.

Borítókép: Gabriel Bouys/Pool via Getty Images