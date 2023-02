A brazil Richarlison, a francia Dimitri Payet vagy a lengyel Marcin Oleksy kapja meg az év góljának járó Puskás-díjat a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől (FIFA).

A FIFA pénteken szűkítette le a 11-es listát háromfősre a világszervezet honlapjára beküldött szurkolói szavazatok alapján. A folytatásban egy szakmai testület dönt a győztesről.

A Tottenhamben légióskodó Richarlison a katari világbajnokságon a szerbek elleni, akrobatikus mozdulattal, félfordulattal elért góljával került a top 3-ba. Az Olympique Marseille-t erősítő Payet a görög PAOK ellen lőtt elképesztő kapásgólt 25 méterről a Konferencia-ligában, míg az amputált Oleksy a mankójára támaszkodva ollózott a kapuba a Warta Poznan-Stal Rzeszow mérkőzésen.

Richarlison

Marcin Oleksy

FIFA announce the three finalists for the 2022 Puskás award [THREAD] Marcin Oleksy (via @AmpFutbolPolska ) pic.twitter.com/y9c22UTDoK

Dimitri Payet

Dimitri Payet's stunning long-range goal for Marseille against PAOK has been voted Europa Conference League Goal of the Tournament in a fan poll.



*The top 10 goals were selected by UEFA's Technical Observer panel, and then put to a vote. @Heineken | #UECLGOTT | #UECL pic.twitter.com/PDqHLhmNYC