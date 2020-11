1956-os létrehozása óta először nem került sor arra, hogy nem osztották ki az aranylabdát. A koronavírus-járvány arra késztette a France Footballt, hogy soha nem látott döntést hozzon. 2019-ben Lionel Messi és Megan Rapinoe lett a világ legjobb játékosa. 2020-ban azonban nem osszák ki ezt az elismerést, de a futballrajongóknak így is megvan a véleményük. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo hosszadalmas uralkodása megváltoztatta az egész labdarúgást. Amikor Luka Modric megtörte ezt a sorozatot, mindenki felvonta a szemöldökét.

Az évek során számtalan olyan játékos volt, aki méltó lehetett volna az aranylabdára, de egyszerűen nem tudták megtörtni Ronaldo és Messi varázslatát. Tehát, amikor a SPORF feltette a kérdést, hogy ki érzi magát aranylabda győztesnek, nem volt hiány a válaszokban a szurkolóktól.

16. Steven Gerrard

Hmmm... Gerrard soha nem volt a világ legjobbja. Ennek elelnére vannak más szempontok, amelyeket nem hivatalosan, de figyelembe vesznek. Az ex-angol középpályás szerepe a Liverpool 2005-ös Bajnokok Ligája menetelésében, "csak" a harmadik helyre volt elég számára.

15. Paul Gascoigne

Az 1990-es évek elején Gazza páratlan természetes tehetségére mindenki felfigyelt. Az angol középpályás egy igaz sztár volt, de csak a negyedik tudott lenni.

14. Mohamed Salah

Salah 2018-ban fantasztikus szezont tudhatott maga mögött a Liverpool csapatával. De ez csak arra volt elég, hogy a hatodik helyet szerezze meg a szavazáson.



Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images

13. Paul Scholes

Scholes-t soha nem jelölték az aranylabdára, de érthető, hogy a rajongók miért érzik úgy, hogy megérdemelhette volna. A Manchester United egykori középpályása nemzedékének egyik legtechnikásabb játékosa volt.

12. Francesco Totti

Totti kandallója igazságtalanul csupasz. Ez nagyrészt a Roma iránti hűségének tudható be, de még a 2006-os világbajnokság megnyerése után is figyelmen kívül hagyták, hiszen abban az évben csapattársát, Fabio Cannavarót díjazták.

11. Paolo Maldini

Általánosan elfogadott tény, hogy a védőknek sokkal többet kell tenniük, ha ilyen elismerében akarnak részesülni. Nagyjából ez az egyetlen magyarázat arra, hogy Maldini 1994-ben és 2003-ban csak a harmadik helyre került.



Fotó: David Ramos/Getty Images

10. Xavi

2011-ben és 2012-ben is jelölték Xavit, és annak ellenére, hogy ő volt az egyik legjobb középpályás akkoriban, soha nem mehetett haza a trófeával.

9. Franck Ribéry

Ribéry az a játékos, aki ki is mutatta elégedetlenségét a szavazás iránt, amikor 2013-ban Ronaldo és Messi mögött végzett.

8. Raúl

A La Liga egyik legnagyobb góllövője és egy igazi Real Madrid-legenda. A legközelebb akkor járt a cím megszerzéséhez, amikor 2001-ben Michael Owen után második lett.

7. Wayne Rooney

Az angol futball minden dicsérete ellenére Rooney soha nem végzett az ötödiknél magasabb helyen az aranylabda szavazáson. Ez kissé igazságtalannak tűnik egy hihetetlenül tehetséges csatár és a Manchester United rekorderének.



Fotó: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

6. Wesley Sneijder

Sneijder 2010-ben a csúcson volt, a holland válogatottban ragyogott a világbajnokságon. Sokan úgy érezték, hogy ő érdemelte volna meg a díjat Messi helyett.

5. Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic volt valaha a legjobb játékos a világon? Nem. A svéd mégis olyan régóta futballozik kimagasló szinten, hogy nehéz elhinni, hogy soha nem nyerte meg az aranylabdát.

4. Virgil van Dijk

Egy igazi megfosztott? Van Dijk 2019 folyamán nem játszott szinte egy rossz mérkőzést sem, és mindent megnyert a Liverpoolal. Ennek ellenére Messi kapta a díjat.



Fotó: Shaun Botterill/Getty Images

3. Thierry Henry

Az élet igazságtalan néha. Henry 2003-ban a második lett az aranylabda szavazáson, míg 2006-ban harmadik. Ha abban az évben az Arsenal megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor valószínűleg ő állhatott volna a dobogó legfelső fokára.

2. Andres Iniesta

A Pep Guardiola által épített Barcelona fenomenális volt, és Iniesta rendre kiemelkedett a mezőnyből. Ha nem ez lenne Messi korszaka, akkor a spanyol középpályást legalább egyszer elismerték volna.

1. Robert Lewandowski

A lengyel gólgép megállíthatatlan volt a szezon során, úgy termelte a gólokat, hogy azt számolni is nehéz volt. Neki is köszönhetően a Bayern München újra felült Európa trónjára, míg otthon megvédték azt. Talán ő nyert volna, ha nem döntenek úgy, hogy most nem osztják ki az aranylabdát.

Forrás: givemesport.com

Borítókép: Pressefoto Ulmer\ullstein bild via Getty Images