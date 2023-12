Az 51 éves, jelenleg munkanélküli vezetőedző a Sports Illustrated kérésére állította össze az álom-ötösét. Egy kapussal, egy védővel, két középpályással és egy támadóval.



A kapuban Fabien Barthez kapott helyet, akivel 1998-ban világbajnoki címet ünnepelhettek és két évvel később az Eb-t is megnyerték.



Paolo Maldini került a védelembe, a milánói legendával a Serie A-s korszakában, még a Juventus színeiben találkozott Zidane.



A középpályát a nyáron Szaúd-Arábiába igazoló N’Golo Kanté mellett a ’98-as világbajnokság meglepetéscsapatának ásza, a horvát Zvonimir Boban alkotja, akivel találkoztak is a torna elődöntőjében, Boban betalált azon a 2-1-es francia sikert hozó meccsen. Az olasz bajnokságban is összefutottak, a horvát játékos a Milanban szerepelt.



A csatár egy madridi csapattárs, a Fenomén, Ronaldo Nazario lett.



Zidane legutóbb a királyi gárdánál dolgozott, 2021 nyara óta nem látott el edzői feladatot, habár azóta több sztárklub kispadjával is összeboronálták.



Borítókép: Christian Liewig/TempSport/Corbis via Getty Images