A koronavírus járvány miatt minden bajnokság szünetel, a játékosok sok helyen még az edzéseket sem látogatják, így kénytelenek házi karanténban tölteni idejük nagyrészét.



Alex Oxlade-Chamberlain és Mario Götze is a barátnőjével vicceskedik, míg Dybala a konyhában próbál bizonyítani.

Azért van, aki a formája tartásáról is gondoskodik. Ramos például keményen edz még otthon is, de Neymarról is szakad a víz a konditeremben.





Borítókép: Catherine Steenkeste/NBAE via Getty Images